Hall of… BLIND – Blind test 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 7 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

BLIND TEST

Nouveaux round du fameux blind test de La Cordo !

Nouvelles catégories, nouveaux titres, (re)venez seul·e ou en équipe pour rafler tous les prix..

2023-12-07 19:00:00 fin : 2023-12-07 . .

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



BLIND TEST

New rounds of La Cordo’s famous blind test!

New categories, new titles, (re)come alone or in a team to win all the prizes.

PRUEBA A CIEGAS

¡Otra ronda de la famosa prueba a ciegas de La Cordo!

Nuevas categorías, nuevos títulos, (re)ven solo o en equipo para ganar todos los premios.

BLIND TEST

Neue Runden des berühmten Blindtests von La Cordo!

Neue Kategorien, neue Titel, kommen Sie allein oder im Team (wieder), um alle Preise abzuräumen.

Mise à jour le 2023-08-25 par Valence Romans Tourisme