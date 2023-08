WORKSHOP – Sonorisation 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 7 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

ATELIER Ouvert à tous et toutes.

Réussir sa sonorisation sois-même en situation de live

Un atelier pratique pour avoir un meilleur son en concert : sur scène et dans le public..

2023-12-07 18:00:00 fin : 2023-12-07 . EUR.

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



WORKSHOP Open to all.

Doing your own sound in a live situation

A practical workshop to get the best sound in concert: on stage and in the audience.

TALLER Abierto a todos.

Cómo sonorizar en directo

Un taller práctico sobre cómo conseguir el mejor sonido en concierto: en el escenario y entre el público.

ATELIER Offen für alle.

Die eigene Beschallung in Live-Situationen selbst zum Erfolg führen

Ein praktischer Workshop, um bei Konzerten einen besseren Sound zu haben: auf der Bühne und im Publikum.

