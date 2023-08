CONCERT DUB : MANUDIGITAL feat Caporal Negus & Soom feat DJ Kunta 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère CONCERT DUB : MANUDIGITAL feat Caporal Negus & Soom feat DJ Kunta 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 2 décembre 2023, Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère,Drôme CONCERT DUB : SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2023 À 20:30



MANUDIGITAL ft Caporal Negus



SOOM T ft DJ Kunta.

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



DUB CONCERT: SATURDAY, DECEMBER 2, 2023 AT 8:30 P.M



MANUDIGITAL ft Caporal Negus



SOOM T ft DJ Kunta CONCIERTO DE DUB: SÁBADO 2 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 20:30



MANUDIGITAL ft Caporal Negus



SOOM T ft DJ Kunta DUB-KONZERT: SAMSTAG, 2. DEZEMBER 2023, 20:30 UHR



MANUDIGITAL ft Caporal Negus



