CONCERT ROCK : MAN ON MAN + EMPRS 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 30 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

MAN ON MAN

Le duo New-Yorkais célèbre l’amour tendre, l’excitation dévorante et le plaisir dans un indie-rock sans entrave.



EMPRS

À prononcer Empereurs, le groupe né au croisement de plusieurs influences : du rock à l’électro en passant par le hip-hop..

2023-11-30 20:30:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



MAN ON MAN

The New York duo celebrate tender love, all-consuming excitement and pleasure in unfettered indie-rock.



EMPRS

Pronounced Empereurs, the band was born at the crossroads of several influences: from rock to electro to hip-hop.

HOMBRE SOBRE HOMBRE

El dúo neoyorquino celebra el amor tierno, la excitación que todo lo consume y el placer del indie-rock sin trabas.



EMPRS

Pronunciado Empereurs, el grupo nació en la encrucijada de varias influencias: del rock al electro pasando por el hip-hop.

MAN ON MAN

Das New Yorker Duo feiert die zärtliche Liebe, die verzehrende Erregung und die Lust in hemmungslosem Indierock.



EMPRS

Auszusprechen ist Empereurs, die Band, die an der Kreuzung verschiedener Einflüsse entstanden ist: von Rock über Hip-Hop bis hin zu Elektro.

