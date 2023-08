CONCERT TRIP HOP | CHANSON | ROCK : KATZ + LOMKOK + FAZE – Dispositif A.O.C 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 25 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

CONCERT TRIP HOP | CHANSON | ROCK

Découvrez les trois groupes accompagnés en 2023 par Miz’Ampli, réseau des acteurs musiques actuelles drômois :



SAMEDI 25 NOVEMBRE 2023 À 20:30

KATZ + LOMKOK + FAZE – Dispositif A.O.C.

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



TRIP HOP | CHANSON | ROCK CONCERT

Discover the three bands supported in 2023 by Miz?Ampli, the network of contemporary music players in the Drôme:



SATURDAY, NOVEMBER 25, 2023 AT 8:30 PM

KATZ + LOMKOK + FAZE – A.O.C scheme

TRIP HOP | CHANSON | CONCIERTO DE ROCK

Descubra los tres grupos apoyados en 2023 por Miz?Ampli, la red de intérpretes de música contemporánea de la Drôme:



SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 20:30

KATZ + LOMKOK + FAZE – esquema A.O.C

KONZERT TRIP HOP | CHANSON | ROCK

Entdecken Sie die drei Bands, die 2023 von Miz?Ampli, dem Netzwerk der Akteure der aktuellen Musik in der Region Drôme, begleitet werden:



SAMSTAG, 25. NOVEMBER 2023 UM 20:30 UHR

KATZ + LOMKOK + FAZE – Vorrichtung A.O.C

