WORKSHOP – RÉALISER SES VIDÉOS DIY 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 23 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

ATELIER : Ouvert à tous et toutes.

Réaliser ses clips, vidéos, réels avec peu de matériel

Réaliser un clip lorsqu’on est musicien.nes et qu’on a peu de moyen technique et financier peut vite être décourageant… Mais, pas de panique !.

2023-11-23 18:00:00

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



WORKSHOP: Open to all.

Making clips, videos and live performances with little equipment

Making a video clip when you’re a musician with few technical or financial resources can be a daunting task? But don’t panic!

TALLER: Abierto a todos.

Realización de clips, vídeos y actuaciones en directo con muy poco equipo

Hacer un vídeo musical cuando se es músico y se dispone de recursos técnicos y financieros limitados puede ser una tarea desalentadora.. Pero ¡que no cunda el pánico!

ATELIER: Offen für alle.

Musikvideos, Videos und Realfilme mit wenig Material produzieren

Ein Musikvideo zu drehen, wenn man Musiker ist und nur über wenige technische und finanzielle Mittel verfügt, kann schnell entmutigend sein Aber keine Panik!

