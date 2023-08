Concert Métal Hardcore : STRAY FROM THE PATH + Make them suffer + Void of vision + Knosis + Eight Sins 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 17 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

CONCERT MÉTAL HARDCORE

Cinq groupes américains, australiens et français du punk au trash hardcore seront sur la scène de La Cordo pour une de leur rare date en France : STRAY FROM THE PATH + Make them suffer + Void of vision + Knosis + Eight Sins.

2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



HARDCORE METAL CONCERT

Five American, Australian and French bands from punk to trash hardcore will be on stage at La Cordo for one of their rare dates in France: STRAY FROM THE PATH + Make them suffer + Void of vision + Knosis + Eight Sins

CONCIERTO DE HARDCORE METAL

Cinco bandas americanas, australianas y francesas que van del punk al trash hardcore se subirán al escenario de La Cordo para una de sus raras citas en Francia: STRAY FROM THE PATH + Make them suffer + Void of vision + Knosis + Eight Sins

HARDCORE-METAL-KONZERT

Fünf amerikanische, australische und französische Bands von Punk bis Hardcore Trash werden auf der Bühne des La Cordo stehen, für einen ihrer seltenen Termine in Frankreich: STRAY FROM THE PATH + Make them suffer + Void of vision + Knosis + Eight Sins

Mise à jour le 2023-08-25 par Valence Romans Tourisme