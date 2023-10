Récital de piano Guillaume Vincent 3 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère, 14 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Un programme 100% russe avec les Tableaux d’une Exposition de Moussorgsky et les Etudes-Tableaux de Rachmaninov par Guillaume Vincent pianiste.

2023-11-14 20:00:00 fin : 2023-11-14 22:00:00. EUR.

3 Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A 100% Russian program with Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition and Rachmaninov’s Etudes-Tableaux by pianist Guillaume Vincent

Un programa 100% ruso con Cuadros de una exposición de Mussorgsky y Etudes-Tableaux de Rachmaninov por Guillaume Vincent, pianista

Ein 100% russisches Programm mit den Bildern einer Ausstellung von Mussorgsky und den Etudes-Tableaux von Rachmaninov von Guillaume Vincent Pianist

