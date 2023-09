Café Photo 3 quai sainte claire Romans-sur-Isère, 10 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les Pixopathes ont l’honneur d’accueillir le photographe mondialement reconnu : J.B. Liautard.

2023-10-10 19:00:00 fin : 2023-10-10 . .

3 quai sainte claire Cité De La Musique.

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Pixopathes are honored to welcome world-renowned photographer J.B. Liautard

Pixopathes tiene el honor de dar la bienvenida al fotógrafo de renombre mundial J.B. Liautard

Die Pixopathes haben die Ehre, den weltbekannten Fotografen: J.B. Liautard zu begrüßen

Mise à jour le 2023-09-21 par Valence Romans Tourisme