Hall of … STUD’ – Concert des studios 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 5 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

CONCERT GROUPE DES STUDIOS

Découvres les musicien·nes qui répètent dans les studios.

Les Hall of… sont les nouveaux rendez-vous en ater-work dans le famous hall de la Cité de la Musique..

2023-10-05 19:00:00 fin : 2023-10-05 . .

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



STUDIO BAND CONCERT

Discover the musicians who rehearse in the studios.

The Hall of… are the new ater-work rendez-vous in the Cité de la Musique’s famous hall.

CONCIERTO DE LA BANDA DE ESTUDIO

Descubra a los músicos que ensayan en los estudios.

Las salas de… son los nuevos eventos ater-rizados en la célebre sala de la Cité de la Musique.

KONZERT STUDIOGRUPPE

Entdecke die Musiker/innen, die in den Studios proben.

Die Hall of… sind die neuen Termine für Ater-Work in der berühmten Halle der Cité de la Musique.

Mise à jour le 2023-08-21 par Valence Romans Tourisme