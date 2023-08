WORKSHOP – Prise de son 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 28 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

ATELIER : Ouvert à tous et toutes.

Les clefs pour faire de bonnes prises de sons en homestudio.

Apprenez à bien choisir votre micro en fonction de ce que vous enregistrez, du placement et facilitez vos mix..

2023-09-28 18:00:00 fin : 2023-09-28 21:00:00. EUR.

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



WORKSHOP: Open to all.

The keys to good home studio recording.

Learn how to choose the right microphone for your recording and placement, and make your mixes easier.

TALLER: Abierto a todos.

Las claves de una buena grabación en estudio casero.

Aprende a elegir el micrófono adecuado para lo que estás grabando y a colocarlo para facilitar tus mezclas.

ATELIER: Offen für alle.

Die Schlüssel zu guten Aufnahmen im Homestudio.

Lernen Sie, Ihr Mikrofon richtig auszuwählen, je nachdem, was Sie aufnehmen, wie Sie es platzieren und wie Sie Ihren Mix vereinfachen.

