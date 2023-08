Scène ouverte : Hall of Jam 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 21 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

SCÈNE OUVERTE

Nous ouvrons, dans le hall de la Cité de la Musique, une scène ouverte pour toutes et tous !

Venez jouer vos composition, jammer, rencontrer de nouveaux·elles musicien·nes ou découvrir les pépites locales !.

2023-09-21 19:00:00 fin : 2023-09-21 . .

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



OPEN STAGE

We’re opening an open stage for everyone in the Cité de la Musique lobby!

Come and play your own compositions, jam, meet new musicians or discover local nuggets!

ESCENARIO ABIERTO

Abrimos un escenario abierto a todos en el vestíbulo de la Ciudad de la Música

Ven a tocar tus propias composiciones, a improvisar, a conocer a nuevos músicos y a descubrir las pepitas de oro locales

OFFENE BÜHNE

Wir eröffnen in der Halle der Cité de la Musique eine offene Bühne für alle!

Spielen Sie Ihre Kompositionen, jammen Sie, lernen Sie neue Musiker kennen oder entdecken Sie die lokalen Nuggets!

