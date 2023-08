Le Grand Bazar Musical 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 16 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

GRAND BAZAR MUSICAL #1

La 1ère édition d’une vente d’objets musicaux en tous genre !



Concerts tout au long de la journée + Visites Cité de la Musique

Un DJ set clôturera la journée jusqu’à 20h !.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 20:00:00. .

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



GRAND BAZAR MUSICAL #1

The 1st edition of a sale of musical objects of all kinds!



Concerts all day + Cité de la Musique tours

A DJ set will close the day until 8pm!

GRAN BAZAR MUSICAL #1

¡La 1ª edición de una venta de objetos musicales de todo tipo!



Conciertos durante todo el día + visitas a la Ciudad de la Música

Un DJ set cerrará la jornada hasta las 20:00 h

GROSSER MUSIKBASAR #1

Die 1. Ausgabe eines Verkaufs von musikalischen Objekten aller Art!



Konzerte den ganzen Tag über + Besichtigungen der Cité de la Musique

Ein DJ-Set wird den Tag bis 20 Uhr abschließen!

Mise à jour le 2023-08-07 par Valence Romans Tourisme