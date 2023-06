Opéra : Don Giovanni 3 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère, 13 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Mardi 13 juin 2023 à 20h00

Auditorium Cité de la musique



2ème opéra né de la collaboration entre Mozart et Da Ponte, Don Giovanni n’a de joyeux que le genre de « dramma giocoso » auquel il appartient, héritier des troupes italiennes « d’opera buffa »..

3 Quai Sainte Claire Auditorium Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tuesday, June 13, 2023 at 8:00 pm

Cité de la musique Auditorium



the 2nd opera born of the collaboration between Mozart and Da Ponte, Don Giovanni is only as joyful as the « dramma giocoso » genre to which it belongs, heir to the Italian « opera buffa » troupes.

Martes 13 de junio de 2023 a las 20:00 h

Auditorio Cité de la musique



segunda ópera nacida de la colaboración entre Mozart y Da Ponte, Don Giovanni sólo es tan alegre como el género « dramma giocoso » al que pertenece, heredero de las compañías italianas de « ópera buffa ».

Dienstag, den 13. Juni 2023 um 20.00 Uhr

Auditorium Cité de la musique



don Giovanni, die zweite Oper, die aus der Zusammenarbeit zwischen Mozart und Da Ponte entstand, ist nur so fröhlich wie das Genre des « dramma giocoso », zu dem sie gehört, ein Erbe der italienischen « opera buffa ».

