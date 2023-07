Galerie d’Art Stackl’R de Charleville 3, quai Rimbaud Charleville-Mézières, 1 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

La Galerie Stackl’r est une galerie d’art moderne et contemporain, artistes régionaux, artistes émergent et grandes signatures, peintures, sculptures, photographies. La galerie STACKL’R est une galerie d’art créée en octobre 2014, spécialisée en art moderne et contemporain du premier et du second marché. Présente à Charleville Mézières, 3 quai Rimbaud et à Sedan, 13 avenue Stackler, elle propose les œuvres d’artistes régionaux, nationaux et internationaux en permanence et organise régulièrement des expositions..

3, quai Rimbaud

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Stackl’r Gallery is a gallery of modern and contemporary art, regional artists, emerging artists and major signatures, paintings, sculptures, photographs. The STACKL’R Gallery is an art gallery created in October 2014, specializing in modern and contemporary art of the first and second market. Present in Charleville Mézières, 3 quai Rimbaud and Sedan, 13 avenue Stackler, it offers the works of regional, national and international artists permanently and regularly organizes exhibitions.

La Galería Stackl’r es una galería de arte moderno y contemporáneo, de artistas regionales, de artistas emergentes y de grandes firmas, pinturas, esculturas, fotografías. La galería STACKL’R es una galería de arte creada en octubre de 2014, especializada en arte moderno y contemporáneo del primer y segundo mercado. Presente en Charleville Mézières, 3 quai Rimbaud y en Sedan, 13 avenue Stackler, ofrece las obras de artistas regionales, nacionales e internacionales de forma permanente y organiza regularmente exposiciones.

Die Galerie Stackl’r ist eine Galerie für moderne und zeitgenössische Kunst, regionale Künstler, aufstrebende Künstler und große Signaturen, Gemälde, Skulpturen, Fotografien. Die Galerie STACKL’R ist eine im Oktober 2014 gegründete Kunstgalerie, die sich auf moderne und zeitgenössische Kunst des ersten und zweiten Marktes spezialisiert hat. Sie ist in Charleville Mézières, 3 quai Rimbaud, und in Sedan, 13 avenue Stackler, vertreten und bietet ständig die Werke regionaler, nationaler und internationaler Künstler an und organisiert regelmäßig Ausstellungen.

