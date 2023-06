CATAMARAN MIKAËL II 3 Quai Paul Cunq (rive gauche) Palavas-les-Flots, 29 juin 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Pêche en matinée et à la journée & promenades en mer les après-midi, à l’heure de l’apéro et du coucher de soleil. Événements, privatisation pour particuliers et professionnels, feux d’artifices, dispersion de cendres en mer..

3 Quai Paul Cunq (rive gauche)

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Fishing in the morning and during the day & sea walks in the afternoons, at the time of the aperitif and the sunset. Events, privatization for individuals and professionals, fireworks, scattering of ashes at sea.

Pesca por la mañana y durante el día y paseos por el mar por las tardes, a la hora del aperitivo y la puesta de sol. Eventos, privatización para particulares y profesionales, fuegos artificiales, esparcimiento de cenizas en el mar.

Morgens und ganztägig Angeln & nachmittags Spaziergänge auf dem Meer, zur Cocktailstunde und zum Sonnenuntergang. Veranstaltungen, Privatisierungen für Privat- und Geschäftskunden, Feuerwerk, Verstreuen von Asche auf See.

