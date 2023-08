Fascinant Week-end V&D : Dégustation au fil de l’eau 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Découvrez la ville depuis les canaux tout en profitant d’arrêts dégustation, commentés par le producteur..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:15:00. .

3 quai des Arts Office de Tourisme

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Discover the city from the canals while enjoying tasting stops, commented by the producer.

Descubra la ciudad desde los canales mientras disfruta de paradas de degustación comentadas por el productor.

Entdecken Sie die Stadt von den Kanälen aus und genießen Sie dabei Verkostungsstopps, die vom Produzenten kommentiert werden.

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne