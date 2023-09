Dédicace : L’école des Fables, Lolita & Thomas Semence 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Thomas Semence, musicien et Lolita, illustratrice chalonnaise vous convient à une séance de dédicace du livre-disque « L’école des Fables… part en classe verte » qui est sorti le 22 septembre 2023.

« L’école des Fables… part en classe verte » est un livre-disque, un grand carnaval des animaux pour la planète, l’amour et la paix.

Tout commence en 2017, lorsque Christian Vié (auteur à succès pour Patricia Kaas, Florent Pagny…) Valentin Marso (producteur de Pierre De Maere, Suzanne…) et Thomas Semence (guitariste de Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan,

Raphael, Keren Ann…) se rencontrent par hasard et décident d’écrire un conte pour enfants : « L’école des fables ».

Une école pas tout à fait comme les autres où les élèves sont… des animaux ! Des animaux drôles et farfelus qui ont beaucoup à nous apprendre à nous les humains.

Dans la classe de Mademoiselle Plume, on trouve en effet toutes sortes de personnages : un moineau qui voudrait devenir un aigle, un loup peureux, un poisson volant, une mouche qui ne fait pas Bzz, Bzz, Bzz…

Le succès est au rendez vous : les enseignants sont conquis, de même que la critique .

Thomas Semence décide alors de prendre la route et de chanter lui même les chansons en tournée. Une centaine de concerts plus tard, et désormais papa de deux enfants de 7 et 8 ans, il nous propose cet automne la suite de cette aventure : « L’école des fables… part en classe verte ! »

Une occasion idéale de parler écologie, biodiversité, réchauffement climatique et conséquences sur le monde animal…Mais pas que !

Enrico Macias, Raphael, Jeanne Cherhal, Alexis HK, Emmanuel Moire et bien d’autres sont venus prêter leurs voix à ces magnifiques chansons.

Mademoiselle Plume (interprétée par Aurélie Saada du groupe Brigitte) nous raconte joyeusement cette histoire pleine de surprises où on retrouve dans le désordre : un pingouin enrhumé, un souriceau moqueur, une langoustine

prestidigitatrice, une colombe qui veut qu’on lui fiche la paix…

Ce Livre-disque de 64 pages, illustré par Lolita Roger (Chetron d’amour, 5 bis rue de Gainsbourg…) et mis en page par Pascaline Goret est dédié à la mémoire de Dani..

3 Quai des Arts

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Musician Thomas Semence and Chalonnaise illustrator Lolita are pleased to invite you to a book-signing session for « L’école des Fables… part en classe verte », released on September 22, 2023.

« L’école des Fables… part en classe verte » is a book-disc, a great carnival of animals for the planet, love and peace.

It all began in 2017, when Christian Vié (best-selling author for Patricia Kaas, Florent Pagny?) Valentin Marso (producer for Pierre De Maere, Suzanne?) and Thomas Semence (guitarist for Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan,

Raphael, Keren Ann?) met by chance and decided to write a children?s story: « L?école des fables ».

A school unlike any other, where the pupils are? animals! Funny, wacky animals with a lot to teach us humans.

In Mademoiselle Plume’s classroom, you’ll find all sorts of characters: a sparrow who would like to become an eagle, a fearful wolf, a flying fish, a fly that doesn’t go Bzz, Bzz, Bzz?

The show was a huge success, with teachers and critics alike raving about it.

Thomas Semence decided to take the show on the road and sing the songs himself. A hundred or so concerts later, and now the father of two children aged 7 and 8, this autumn he offers us the continuation of this adventure: « L?école des fables? part en classe verte!

An ideal opportunity to talk about ecology, biodiversity, global warming and the consequences for the animal world… But that’s not all!

Enrico Macias, Raphael, Jeanne Cherhal, Alexis HK, Emmanuel Moire and many others lend their voices to these magnificent songs.

Mademoiselle Plume (interpreted by Aurélie Saada from the group Brigitte) happily tells us a story full of surprises, including, in no particular order: a penguin with a cold, a mocking mouse, a prestidigitating langoustine

dove who wants to be left in peace?

This 64-page record-book, illustrated by Lolita Roger (Chetron d?amour, 5 bis rue de Gainsbourg?) and designed by Pascaline Goret, is dedicated to the memory of Dani.

El músico Thomas Semence y la ilustradora calonesa Lolita tienen el placer de invitarle a una sesión de firma de libros de « L’école des Fables… part en classe verte », que saldrá a la venta el 22 de septiembre de 2023.

« L’école des Fables… part en classe verte » es un libro-disco, un gran carnaval de animales por el planeta, el amor y la paz.

Todo comenzó en 2017, cuando Christian Vié (autor de best-sellers para Patricia Kaas, Florent Pagny?) Valentin Marso (productor para Pierre De Maere, Suzanne?) y Thomas Semence (guitarrista para Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan,

Raphael, Keren Ann?) se conocieron por casualidad y decidieron escribir un cuento infantil: « L’école des fables ».

Una escuela diferente a las demás, donde los alumnos son… ¡animales! Animales divertidos y estrafalarios que tienen mucho que enseñarnos a los humanos.

En la clase de Mademoiselle Plume hay todo tipo de personajes: un gorrión que quiere convertirse en águila, un lobo miedoso, un pez volador, una mosca que no hace Bzz, Bzz, Bzz?

El espectáculo fue un éxito de público y crítica.

Thomas Semence decidió llevar el espectáculo de gira y cantar él mismo las canciones. Un centenar de conciertos más tarde, y ahora padre de dos niños de 7 y 8 años, este otoño nos trae la siguiente entrega de su aventura: « ¡La escuela de las fábulas se va de vacaciones!

Una ocasión ideal para hablar de ecología, biodiversidad, calentamiento global y consecuencias para el mundo animal… ¡pero no sólo eso!

Enrico Macias, Raphael, Jeanne Cherhal, Alexis HK, Emmanuel Moire y muchos otros prestan sus voces a estas magníficas canciones.

Mademoiselle Plume (cantada por Aurélie Saada, del grupo Brigitte) nos cuenta alegremente una historia llena de sorpresas, que incluye, sin ningún orden en particular: un pingüino resfriado, un ratón burlón, un langostino prestidigitador, un mago, una mujer con un bebé, una

¿una paloma que quiere que la dejen en paz?

Este libro-disco de 64 páginas, ilustrado por Lolita Roger (Chetron d’amour, 5 bis rue de Gainsbourg?) y diseñado por Pascaline Goret, está dedicado a la memoria de Dani.

Der Musiker Thomas Semence und die Illustratorin Lolita aus Chalon laden Sie zu einer Signierstunde des am 22. September 2023 erschienenen Schallplattenbuchs « L’école des Fables… part en classe verte » ein.

« L’école des Fables… part en classe verte » ist eine Buch-Platte, ein großer Karneval der Tiere für den Planeten, die Liebe und den Frieden.

Alles beginnt 2017, als Christian Vié (Erfolgsautor für Patricia Kaas, Florent Pagny?), Valentin Marso (Produzent von Pierre De Maere, Suzanne?) und Thomas Semence (Gitarrist von Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan,

Raphael, Keren Ann?) treffen sich zufällig und beschließen, ein Märchen für Kinder zu schreiben: « L’école des fables » (Die Schule der Fabeln).

Eine Schule wie keine andere, in der die Schüler Tiere sind! Es sind lustige und skurrile Tiere, die uns Menschen viel beibringen können.

In Fräulein Feders Klasse gibt es alle möglichen Charaktere: einen Spatz, der gerne ein Adler wäre, einen ängstlichen Wolf, einen fliegenden Fisch, eine Fliege, die nicht Bzz, Bzz, Bzz, Bzz macht…, ein Kind, das nicht weiß, was es tut, und ein Kind, das nicht weiß, was es tut

Der Erfolg war groß: Die Lehrer waren begeistert und auch die Kritiker waren begeistert.

Thomas Semence beschließt daraufhin, auf Tournee zu gehen und die Lieder selbst zu singen. Hunderte von Konzerten später und als Vater von zwei Kindern im Alter von 7 und 8 Jahren präsentiert er uns diesen Herbst die Fortsetzung dieses Abenteuers: « L’école des fables? part en classe verte! »

Eine ideale Gelegenheit, um über Ökologie, Biodiversität, Klimaerwärmung und die Folgen für die Tierwelt zu sprechen – aber nicht nur!

Enrico Macias, Raphael, Jeanne Cherhal, Alexis HK, Emmanuel Moire und viele andere haben diesen wunderbaren Liedern ihre Stimmen geliehen.

Mademoiselle Plume (gesungen von Aurélie Saada aus der Gruppe Brigitte) erzählt uns fröhlich diese Geschichte voller Überraschungen, in der wir in ungeordneter Reihenfolge folgende Figuren finden: einen erkälteten Pinguin, einen spöttischen Mäuserich, eine Langustina

eine Taube, die in Ruhe gelassen werden will?

Dieses 64-seitige Plattenbuch mit Illustrationen von Lolita Roger (Chetron d’amour, 5 bis rue de Gainsbourg?) und Layout von Pascaline Goret ist Danis Andenken gewidmet.

