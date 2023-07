Location de Vélos à l’Office de Tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Louez un vélo et partez explorer la campagne châlonnaise.

Plusieurs kilomètres de berges ont été aménagés pour le plus grand bonheur des cyclistes.

Si vous souhaitez découvrir Châlons et ses alentours à vélo, l’Office de Tourisme tient à votre disposition gratuitement des suggestions d’itinéraires.

Une signalétique jalonne les différents circuits..

3 quai des Arts Office de Tourisme

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Hire a bicycle and set off to explore the Châlons countryside. Several kilometres of embankments have been fitted out with cyclists in mind. If you wish to discover Châlons and its surroundings by bicycle, the Tourist Office has free itineraries available. The various circuits are punctuated with signposts.

Alquile una bicicleta y explore la campiña del Châlonnais

Se han acondicionado varios kilómetros de riberas para el disfrute de los ciclistas

Si desea descubrir Châlons y sus alrededores en bicicleta, la Oficina de Turismo tiene sugerencias gratuitas de rutas

Las señales marcan las distintas rutas.

Leihen Sie sich ein Fahrrad und erkunden Sie die Landschaft um Châlonnaise

Mehrere Kilometer Ufer wurden zur Freude der Radfahrer ausgebaut

Wenn Sie Châlons und seine Umgebung mit dem Fahrrad erkunden möchten, hält das Fremdenverkehrsamt kostenlos Routenvorschläge für Sie bereit

Eine Beschilderung markiert die verschiedenen Strecken.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne