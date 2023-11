Visite-jeu de Noël à la Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre, 5 janvier 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Noël 1816 … Madame Foäche, propriétaire de la Maison de l’armateur au XIXe siècle, aurait-elle évoqué à ses petits-enfants le succès en Allemagne du conte d’Hoffman « Casse- Noisette et le Roi des souris » ? Tout juste paru, ce conte féérique offre aux enfants attendant Noël un voyage enchanté au pays des friandises et place la figure du « casse-noisette » comme emblématique de cette fin d’année. Il apporterait bonheur, prospérité et chance… Et vous, le serez-vous ? Assez chanceux pour retrouver les 8 petits « casse-noisette » dissimulés dans la Maison de l’armateur ? Prêtez-vous à ce jeu lors d’une visite libre de la maison…

Les après-midis des 28 et 29 décembre 2023 et des 3, 4 et 5 janvier 2024

Compris dans les droits d’entrée du musée.

2024-01-05

3 Quai de l’Île Maison de l’armateur

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Christmas 1816? Would Madame Foäche, owner of the Maison de l?armateur in the 19th century, have told her grandchildren about the success of Hoffman?s « The Nutcracker and the Mouse King » in Germany? Just published, this fairytale takes children on an enchanted journey to the land of sweets, and establishes the figure of the « nutcracker » as emblematic of the end-of-year season. He is said to bring happiness, prosperity and luck? And what about you? Lucky enough to find the 8 little « nutcrackers » hidden in the Maison de l?armateur? Try your hand at this game during a self-guided tour of the house?

Afternoons of December 28 and 29, 2023 and January 3, 4 and 5, 2024

Included with museum admission

¿Navidades de 1816? ¿Contaba Madame Foäche, propietaria de la Maison de l?armateur en el siglo XIX, a sus nietos el éxito en Alemania del cuento de Hoffman « El cascanueces y el rey de los ratones »? Recién publicado, este cuento lleva a los niños en un viaje encantado al país de los dulces en vísperas de la Navidad, y establece la figura del « cascanueces » como emblema del fin de año. Se dice que trae felicidad, prosperidad y suerte? ¿Y usted lo será? ¿Tendrás la suerte de encontrar los 8 pequeños « cascanueces » escondidos en la Casa del Armador? Pruebe su suerte en este juego durante una visita autoguiada a la casa?

Las tardes del 28 y 29 de diciembre de 2023 y del 3, 4 y 5 de enero de 2024

Incluido en el precio de entrada al museo

Weihnachten 1816? Jahrhundert das Haus der Reederei besaß, ihren Enkeln von dem Erfolg von Hoffmanns Märchen « Nussknacker und Mausekönig » erzählt haben? Das gerade erst erschienene Märchen bietet Kindern, die auf Weihnachten warten, eine zauberhafte Reise ins Land der Süßigkeiten und macht den « Nussknacker » zum Symbol für das Jahresende. Er soll Glück, Wohlstand und Glück bringen? Und werden Sie es sein? Haben Sie genug Glück, um die acht kleinen Nussknacker zu finden, die im Haus des Reeders versteckt sind? Machen Sie mit bei einem Rundgang durch das Haus

Nachmittags am 28. und 29. Dezember 2023 und am 3., 4. und 5. Januar 2024

In den Eintrittsgebühren für das Museum enthalten

