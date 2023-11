Journée pour les enfants à la Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre, 27 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Gardons encore quelques jours l’esprit de Noël et retrouvons-nous à la Maison de l’armateur pour une journée dédiée aux enfants.

Mercredi 27 décembre, le musée leur est réservé : tenue de bal, lanternes, ateliers et surprises accompagneront ces petites visites pas comme les autres.

Mercredi 27 décembre à 10h30 et 11h30 pour les 3-5 ans / 13h45, 15h et 16h15 pour les 6-8 ans.

Visite guidée découverte proposée aux enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 8 ans, accompagnés d’un seul de leurs parents.

Durée 45 min.

3€, gratuit pour l’accompagnateur..

3 Quai de l’Île Maison de l’Armateur

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Let?s keep the Christmas spirit alive for a few more days, and join us at the Maison de l?armateur for a day dedicated to children.

On Wednesday December 27, the museum is reserved for them, with ballgowns, lanterns, workshops and surprises to accompany these little visits like no other.

Wednesday December 27 at 10.30am and 11.30am for 3-5 year olds / 1.45pm, 3pm and 4.15pm for 6-8 year olds.

Guided discovery tour for children aged 3 to 5 and 6 to 8, accompanied by one parent.

Duration: 45 min.

3?, free for the accompanying adult.

Mantengamos vivo el espíritu navideño unos días más y reunámonos en la Maison de l’armateur para una jornada dedicada a los niños.

El miércoles 27 de diciembre, el museo está reservado para ellos: trajes de baile, farolillos, talleres y sorpresas acompañarán como nunca a estas pequeñas visitas.

Miércoles 27 de diciembre a las 10.30 h y 11.30 h para niños de 3 a 5 años / 13.45 h, 15.00 h y 16.15 h para niños de 6 a 8 años.

Visitas guiadas de descubrimiento para niños de 3 a 5 años y de 6 a 8 años, acompañados por uno de sus padres.

Duración 45 min.

3 ¤, gratuito para el adulto acompañante.

Lassen Sie uns noch ein paar Tage in Weihnachtsstimmung bleiben und treffen Sie sich im Maison de l’Armateur zu einem Tag, der den Kindern gewidmet ist.

Am Mittwoch, dem 27. Dezember, ist das Museum für sie reserviert: Ballkleider, Laternen, Workshops und Überraschungen begleiten diese kleinen Besichtigungen wie alle anderen.

Mittwoch, 27. Dezember, 10:30 und 11:30 Uhr für Kinder von 3 bis 5 Jahren / 13:45, 15:00 und 16:15 Uhr für Kinder von 6 bis 8 Jahren.

Entdeckungsführung für Kinder von 3 bis 5 Jahren und von 6 bis 8 Jahren in Begleitung eines Elternteils.

Dauer: 45 Minuten.

3?, kostenlos für die Begleitperson.

