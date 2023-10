Lecture musicale à la Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre, 9 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Menée par Julie Martigny (voix) et Shankar Kirpalani (Contrebasse)

« Casse-noisette et le Roi des souris » est écrit par Ernest Théodore Amadeus Hoffman en 1816 puis traduit en France quelques décennies plus tard où il connait un nouveau succès. Julie Martigny aime partager des histoires et les associer à la musique. Ses spectacles montrent une vision atypique des liens intimes entre parole, danse, musique et lumière. Elle sera en duo avec Shankar Kirpalani, bassiste et contrebassiste. Après une formation de musicien classique, il s’intéresse au jazz et aux musiques improvisées. Il aime lui aussi dialoguer avec d’autres disciplines artistiques.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Tout public à partir de 5 ans..

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

3 Quai de l’Île Maison de l’armateur

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Led by Julie Martigny (vocals) and Shankar Kirpalani (double bass)

« The Nutcracker and the Mouse King » was written by Ernest Theodore Amadeus Hoffman in 1816, then translated into French a few decades later, where it enjoyed new success. Julie Martigny loves to share stories and combine them with music. Her shows show an atypical vision of the intimate links between words, dance, music and light. She will be performing as a duo with bassist Shankar Kirpalani. After training as a classical musician, he turned to jazz and improvised music. He also enjoys dialogue with other artistic disciplines.

Free, subject to availability

For all ages 5 and up.

Dirigido por Julie Martigny (voz) y Shankar Kirpalani (contrabajo)

« El Cascanueces y el Rey de los Ratones » fue escrito por Ernest Theodore Amadeus Hoffman en 1816 y traducido al francés unas décadas más tarde, donde cosechó un nuevo éxito. A Julie Martigny le encanta compartir historias y combinarlas con música. Sus espectáculos muestran una visión atípica de los vínculos íntimos entre la palabra, la danza, la música y la luz. Actuará en dúo con Shankar Kirpalani, bajista y contrabajista. Tras formarse como músico clásico, se interesó por el jazz y la música improvisada. También disfruta dialogando con otras disciplinas artísticas.

Gratuito, sujeto a disponibilidad

Para mayores de 5 años.

Angeführt von Julie Martigny (Stimme) und Shankar Kirpalani (Kontrabass)

« Der Nussknacker und der Mausekönig » wurde 1816 von Ernest Theodore Amadeus Hoffmann geschrieben und einige Jahrzehnte später nach Frankreich übersetzt, wo es einen neuen Erfolg feierte. Julie Martigny liebt es, Geschichten zu teilen und sie mit Musik zu verbinden. Ihre Aufführungen zeigen eine atypische Vision der intimen Verbindungen zwischen Wort, Tanz, Musik und Licht. Sie wird im Duo mit Shankar Kirpalani, Bassist und Kontrabassist, auftreten. Nach einer Ausbildung zum klassischen Musiker interessiert er sich für Jazz und improvisierte Musik. Auch er liebt den Dialog mit anderen künstlerischen Disziplinen.

Kostenlos, im Rahmen der verfügbaren Plätze

Für alle ab 5 Jahren.

