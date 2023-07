Soirée musicale avec repas 3 Quai de la Galaure Hauterives, 22 juillet 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Venez passer une belle soirée conviviale avec Gobett & coco en liberté. French song, accompagné d’un repas menu unique info et réservation sur appel..

2023-07-22 19:30:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

3 Quai de la Galaure La Halte du Facteur

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a convivial evening with Gobett & coco en liberté. French song, accompanied by a meal from the unique menu info and booking on call.

Venga a disfrutar de una velada de convivencia con Gobett & coco en liberté. Canción francesa, acompañada de una comida del menú único información y reserva a la llamada.

Verbringen Sie einen schönen, geselligen Abend mit Gobett & coco en liberté. French song, begleitet von einer Mahlzeit menu unique info and reservation on call.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche