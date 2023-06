Stage d’été d’arts plastiques 3 quai de la Floride Hendaye Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Stage d’été d’arts plastiques 3 quai de la Floride Hendaye, 17 juillet 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques Atelier créatif avec A.V.A. Collation « bio et locale ».

Matériel fourni. Enfants de 6 à 11 ans..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-21 16:30:00. .

3 quai de la Floride Atelier A.V.A. – Local 11

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Creative workshop with A.V.A. Organic and local snack.

Materials provided. Children aged 6 to 11. Taller creativo con A.V.A. Merienda ecológica y local.

Materiales proporcionados. Niños de 6 a 11 años. Kreativ-Workshop mit A.V.A. Snacks « bio und lokal ».

Material wird bereitgestellt. Kinder von 6 bis 11 Jahren. Mise à jour le 2023-06-08 par Hendaye Tourisme & Commerce Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 3 quai de la Floride Adresse 3 quai de la Floride Atelier A.V.A. - Local 11 Ville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 3 quai de la Floride Hendaye

3 quai de la Floride Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Stage d’été d’arts plastiques 3 quai de la Floride Hendaye 2023-07-17 was last modified: by Stage d’été d’arts plastiques 3 quai de la Floride Hendaye 3 quai de la Floride Hendaye 17 juillet 2023