Les Nuits de l’Estuaire – NOCTURNE GLACÉE AU MUSÉE 3 quai Capitaine Jean Recher Fécamp, 28 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Les Nuits de l’Estuaire fêtent la fin de la saison touristique dans l’estuaire de la Seine ⭐️

Venez porter un autre regard sur les sites touristiques du territoire en vous laissant entraîner, à la tombée de la nuit, par une vague d’animations musicales, théâtrales et gustatives.

Musées, bâtiments historiques ou classés, sites naturels et autres lieux étonnants vous ouvrent leurs portes.

NOCTURNE GLACÉE AU MUSÉE

→ MUSÉE DE FÉCAMP

Venez découvrir ou redécouvrir le musée Les Pêcheries à la tombée de la nuit.

Commencez par le vertigineux belvédère qui offre une vue imprenable sur la ville et le port puis découvrez le parcours permanent et la diversité de ses collections.

Prenez le temps de parcourir l’exposition temporaire « Le Groenland deTiina Itkonen » et de frissonner devant les magnifiques photographies de cette artiste finlandaise.

En partenariat avec Lumières nordiques..

2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-28 . .

3 quai Capitaine Jean Recher Les Pêcheries, Musée de Fécamp

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Les Nuits de l’Estuaire celebrates the end of the tourist season on the Seine estuary ????

Come and take a fresh look at the region’s tourist sites as night falls, and let yourself be swept away by a wave of musical, theatrical and culinary events.

Museums, historic or listed buildings, natural sites and other surprising places open their doors to you.

ICED NIGHT AT THE MUSEUM

? MUSÉE DE FÉCAMP

Come and discover or rediscover the Musée Les Pêcheries as night falls.

Start at the vertiginous belvedere, offering a breathtaking view of the town and harbor, then discover the permanent exhibition and the diversity of its collections.

Take time to browse through the temporary exhibition « Greenland by Tiina Itkonen » and thrill to the magnificent photographs by this Finnish artist.

In partnership with Lumières nordiques.

Les Nuits de l’Estuaire celebran el final de la temporada turística en el estuario del Sena ????

Venga a contemplar de otra forma los lugares turísticos de la región al caer la noche y déjese llevar por una oleada de eventos musicales, teatrales y culinarios.

Museos, edificios históricos o catalogados, parajes naturales y otros lugares sorprendentes le abren sus puertas.

UNA NOCHE HELADA EN EL MUSEO

? MUSÉE DE FÉCAMP

Venga a descubrir o redescubrir el museo Les Pêcheries al caer la noche.

Empiece por el vertiginoso mirador, que ofrece una vista impresionante de la ciudad y el puerto, y descubra después la exposición permanente y la diversidad de sus colecciones.

Tómese su tiempo para recorrer la exposición temporal « Groenlandia por Tiina Itkonen » y estremecerse ante las magníficas fotografías de esta artista finlandesa.

En colaboración con Lumières nordiques.

Die Nuits de l’Estuaire feiern das Ende der touristischen Saison in der Seine-Mündung ???

Lassen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit von einer Welle von Musik-, Theater- und Geschmackserlebnissen mitreißen und werfen Sie einen anderen Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Region.

Museen, historische oder denkmalgeschützte Gebäude, Naturstätten und andere erstaunliche Orte öffnen ihre Türen für Sie.

EISKALTE NACHT IM MUSEUM

? MUSEUM VON FÉCAMP

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Museum Les Pêcheries bei Einbruch der Dunkelheit.

Beginnen Sie auf dem schwindelerregenden Aussichtspunkt, der einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und den Hafen bietet, und entdecken Sie dann den ständigen Rundgang und die Vielfalt seiner Sammlungen.

Nehmen Sie sich Zeit für die Sonderausstellung « Grönland von Tina Itkonen » und lassen Sie sich von den wunderschönen Fotografien der finnischen Künstlerin erschauern.

In Zusammenarbeit mit Nordische Lichter.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche