Réveillon de la Saint-Sylvestre 3 quai Albert Pichon Pauillac, 31 décembre 2023, Pauillac.

Pauillac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Le Bistro des Vignes et son Chef Yoann Gérard-Huet organisent le Réveillon de la Saint Sylvestre, avec un menu spécialement conçu pour cette soirée :

Coupe de champagne offerte, accompagnée de quelques canapés

Fine mousseline de Chou-fleur à la Vanille Bourbon, Caviar français de la maison Sturia

Foie Gras de Canard du Sud-Ouest rôti, Pommes Granny Smith Crues et Cuites, Jus de viande acidulé

Médaillon de lotte doré au beurre, Sauce Américaine, Champignons parfumés à l’Algue Nori

Suprême de Chapon fermier du Sud-Ouest, Potimarron et Fruits Secs, Gnocchis à la Truffe Noire (Tuber Melanosporum)

Notre version du Trou Médocain : Vin Blanc du Médoc rafraîchi d’un sorbet Pêche de Vigne

« Intensément Marron », Confit de Clémentines, Parfum Pain d’Epices.

Sur réservation..

EUR.

3 quai Albert Pichon Bistro des Vignes

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



