“3 P’tits Points” vous fait du bien La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

“3 P’tits Points” vous fait du bien La Hague, 14 mai 2022, La Hague. “3 P’tits Points” vous fait du bien Village de l’église Omonville La Rogue La Hague

2022-05-14 – 2022-05-14 Village de l’église Omonville La Rogue

La Hague Manche La Hague Sketchs de théâtre d’improvisation (troupe des 3 P’tits points et de la Lichette de Cherbourg) suivi d’un concert du groupe “Mélasic” du Cotentin (chansons françaises et latino). Sketchs de théâtre d’improvisation (troupe des 3 P’tits points et de la Lichette de Cherbourg) suivi d’un concert du groupe “Mélasic” du Cotentin (chansons françaises et latino). asso.3ptitspoints@gmail.com +33 2 33 94 12 18 Sketchs de théâtre d’improvisation (troupe des 3 P’tits points et de la Lichette de Cherbourg) suivi d’un concert du groupe “Mélasic” du Cotentin (chansons françaises et latino). Village de l’église Omonville La Rogue La Hague

dernière mise à jour : 2022-03-03 par OT Cotentin – La Hague

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Village de l'église Omonville La Rogue Ville La Hague lieuville Village de l'église Omonville La Rogue La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

“3 P’tits Points” vous fait du bien La Hague 2022-05-14 was last modified: by “3 P’tits Points” vous fait du bien La Hague La Hague 14 mai 2022 La Hague manche

La Hague Manche