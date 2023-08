Visite du Castrum de Pommiers 3 Pommiers Saint-Félix-de-Foncaude, 16 septembre 2023, Saint-Félix-de-Foncaude.

Saint-Félix-de-Foncaude,Gironde

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Castrum de Pommiers, site médiéval de caractère, vous ouvre ses portes. Venez découvrir l’histoire des Seigneurs de Pommiers et de leur forteresse dont aujourd’hui il subsiste les remparts, les portes fortifiées, la chapelle… Depuis la tour sud, vous admirerez le panorama sur les vignes de l’Entre-deux-Mers. Vous pourrez même en profiter pour visiter le Moulin de Pinquet, situé tout près du Castrum..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

3 Pommiers Castrum de Pommiers

Saint-Félix-de-Foncaude 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Journées du Patrimoine, the Castrum de Pommiers, a medieval site of character, opens its doors to you. Come and discover the history of the Lords of Pommiers and their fortress, whose ramparts, fortified gates and chapel still stand today… From the south tower, you can admire the panoramic view over the Entre-deux-Mers vineyards. You can even take the opportunity to visit the Moulin de Pinquet, located very close to the Castrum.

El Castrum de Pommiers, un lugar medieval lleno de carácter, le abre sus puertas para las Jornadas del Patrimonio. Venga a descubrir la historia de los señores de Pommiers y de su fortaleza, de la que hoy quedan las murallas, las puertas fortificadas y la capilla. Desde la torre sur, podrá admirar la vista panorámica sobre los viñedos de Entre-deux-Mers. Incluso puede aprovechar para visitar el Moulin de Pinquet, situado muy cerca del Castrum.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet das Castrum de Pommiers, eine mittelalterliche Stätte mit Charakter, seine Türen für Sie. Entdecken Sie die Geschichte der Herren von Pommiers und ihrer Festung, von der heute noch die Stadtmauern, die befestigten Tore, die Kapelle usw. erhalten sind. Vom Südturm aus können Sie das Panorama über die Weinberge des Entre-deux-Mers bewundern. Sie können sogar die Gelegenheit nutzen, um die Moulin de Pinquet zu besichtigen, die sich ganz in der Nähe des Castrums befindet.

