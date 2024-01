3 Plumes Centre culturel Bonnefoy Toulouse, mercredi 6 mars 2024.

3 Plumes Spectacle en famille / Cie Le clan des songes / Dès 3 ans Mercredi 6 mars, 16h00 Centre culturel Bonnefoy

Marcello ne grandit pas tout à fait comme les autres enfants. Dans son monde farfelu et incompréhensible, il passe son temps à s’émerveiller et observer le vol des plumes d’oiseaux dans les airs et à ramasser des tas de pierres qu’il empile en défiant les lois de l’équilibre. Marcello a le pouvoir magique d’insuffler vie et légèreté aux objets qui l’entourent. Ce spectacle plein de poésie et d’optimisme, nous ouvre une porte discrète vers ceux qui sont différents.

Scénario, mise en scène et création des marionnettes Marina Montefusco

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne

