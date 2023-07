BALADE CONTÉE À CUNAULT 3 place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire, 15 juillet 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Cet été, Hervé Chaudron, guide accompagnateur, vous propose une balade contée qui vous mène au travers du temps à la découverte de l’histoire du village de Cunault..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 12:00:00. EUR.

3 place Victor Dialand Cunault

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This summer, Hervé Chaudron, guide, offers you a storytelling walk that will lead you through time to discover the history of the village of Cunault.

Este verano, el guía Hervé Chaudron le acompañará en un paseo guiado a través del tiempo para descubrir la historia del pueblo de Cunault.

Diesen Sommer bietet Ihnen der Fremdenführer Hervé Chaudron einen Märchenspaziergang an, der Sie durch die Zeit führt, um die Geschichte des Dorfes Cunault zu entdecken.

