Théâtre jeune public : l’Odysee de Choum 3 Place Unterlinden Colmar, 17 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

L’Odyssée de Choum est un film d’animation L’histoire raconte les tribulations de Choum, petite chouette malencontreusement tombée de son nid lors d’une tempête..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:00:00. EUR.

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Choum?s Odyssey is an animated film The story tells of the tribulations of Choum, a little owl who unfortunately falls out of her nest during a storm.

La Odisea de Choum es una película de animación. La historia narra las tribulaciones de Choum, una pequeña lechuza que desgraciadamente se cae de su nido durante una tormenta.

Die Odyssee von Choum ist ein Animationsfilm. Die Geschichte erzählt von Choum, einer kleinen Eule, die während eines Sturms unglücklicherweise aus ihrem Nest gefallen ist.

