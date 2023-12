Opérettes françaises 3 Place Unterlinden Colmar, 1 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

D’Offenbach à Honegger, en passant par Charles Lecocq, Maurice Yvain ou Reynaldo Hahn, les artistes de l’Opéra Studio font alterner airs et scènes d’opérettes célèbres ou oubliées..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



From Offenbach to Honegger, via Charles Lecocq, Maurice Yvain and Reynaldo Hahn, the Opéra Studio artists alternate arias and scenes from famous and forgotten operettas.

De Offenbach a Honegger, pasando por Charles Lecocq, Maurice Yvain y Reynaldo Hahn, los artistas del Opéra Studio alternan arias y escenas de operetas famosas u olvidadas.

Von Offenbach bis Honegger, über Charles Lecocq, Maurice Yvain oder Reynaldo Hahn, die Künstler des Opernstudios lassen Arien und Szenen aus berühmten oder vergessenen Operetten abwechseln.

