Candlelight musiques de films : hommage à Hans Zimmer 3 Place Unterlinden Colmar, 7 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Colmar. La musique de Hans Zimmer interprétée par un·e pianiste au Théâtre Municipal !.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues in Colmar. Hans Zimmer’s music performed by a pianist at the Théâtre Municipal!

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos locales a la luz de las velas en Colmar. ¡La música de Hans Zimmer interpretada por un pianista en el Théâtre Municipal!

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten in Colmar. Die Musik von Hans Zimmer, interpretiert von einem/einer Pianisten/Pianistin im Stadttheater!

