Concert de Kojiro Okada au piano 3 Place Unterlinden, 10 mai 2023, Colmar.

Programme :

Alban Berg, Sonate pour piano, op. 1

Robert Schumann, Novelette en fa dièse mineur, op. 21 no 8

Frédéric Chopin, Scherzo no 2 en si bémol mineur, op. 31

Ludwig van Beethoven, Sonate no 32 en ut mineur, op. 111.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 21:30:00. EUR.

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Program :

Alban Berg, Piano Sonata, Op. 1

Robert Schumann, Novelette in F sharp minor, Op. 21 No. 8

Frédéric Chopin, Scherzo No. 2 in B flat minor, Op. 31

Ludwig van Beethoven, Sonata No. 32 in C minor, Op. 111

Programa :

Alban Berg, Sonata para piano, op. 1

Robert Schumann, Novelette en fa sostenido menor, Op. 21 nº 8

Frédéric Chopin, Scherzo nº 2 en si bemol menor, Op. 31

Ludwig van Beethoven, Sonata nº 32 en do menor, Op. 111

Programm :

Alban Berg, Klaviersonate, op. 1

Robert Schumann, Novelette in fis-Moll, op. 21 Nr. 8

Frédéric Chopin, Scherzo Nr. 2 in b-Moll, op. 31

Ludwig van Beethoven, Sonate Nr. 32 in c-Moll, op. 111

