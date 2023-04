Comédie : le jeu de la vérité 3 Place Unterlinden, 14 avril 2023, Colmar.

Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Éric qu’il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée….

2023-04-14 à ; fin : 2023-04-14 22:30:00. EUR.

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Three young people in their thirties, friends since high school, get together for dinner as they do every week. Tom tells Antoine and Eric that he has found Margaux, the school’s hottie…

Tres jóvenes treintañeros, amigos desde el instituto, se reúnen para cenar como cada semana. Tom les cuenta a Antoine y Eric que ha encontrado a Margaux, la tía buena del instituto…

Drei junge Männer in ihren Dreißigern, die seit der Schulzeit befreundet sind, treffen sich wie jede Woche zum Abendessen. Tom erzählt Antoine und Eric, dass er Margaux, die Schulbombe, gefunden hat…

Mise à jour le 2023-01-19 par Office de tourisme de Colmar