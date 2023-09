CONFÉRENCE – UN CADEAU ROYAL À LA REDÉCOUVERTE DE LA HARPE DE MADAME VICTOIRE 3 Place Stanislas Nancy, 7 décembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Conférence organisée dans le cadre de l’exposition d’Or, d’Art et de science et animée par Thierry Maniguet, conservateur du patrimoine, Cité de la musique.. Tout public

Jeudi 2023-12-07 18:30:00 fin : 2023-12-07 20:00:00. 0 EUR.

3 Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Conference organized as part of the Gold, Art and Science exhibition, hosted by Thierry Maniguet, heritage curator, Cité de la musique.

Conferencia organizada en el marco de la exposición Oro, Arte y Ciencia y presentada por Thierry Maniguet, conservador del patrimonio, Cité de la musique.

Konferenz im Rahmen der Ausstellung d’Or, d’Art et de science und unter der Leitung von Thierry Maniguet, Konservator des Kulturerbes, Cité de la Musique.

