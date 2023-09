CONFÉRENCE – RENÉ WIENER OU L’ART DE CONJUGUER LES IDENTITÉS JUIVE ET LORRAINE 3 Place Stanislas Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Conférence animée par Dominique Jarrassé, professeur émerite d'histoire de l'art contemporain à l'Université Bordeaux Montaigne. Tout public

Jeudi 2023-11-23 18:30:00 fin : 2023-11-23 20:00:00. 0 EUR.

3 Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Lecture by Dominique Jarrassé, Emeritus Professor of Contemporary Art History at Bordeaux Montaigne University. Conferencia de Dominique Jarrassé, profesor emérito de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Montaigne de Burdeos. Konferenz unter der Leitung von Dominique Jarrassé, emeritierter Professor für zeitgenössische Kunstgeschichte an der Universität Bordeaux Montaigne.

