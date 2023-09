HALLOWEEN – MUSÉE DES BEAUX-ARTS 3 Place Stanislas Nancy, 28 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Et si votre rêve de passer Halloween dans un musée devenait réalité ? Le musée des Beaux-Arts de Nancy, transformé en manoir hanté pour l’occasion, accueille petits et grands pour un voyage glaçant … A vos déguisements !. Tout public

Samedi 2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 23:00:00. 0 EUR.

3 Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



What if your dream of spending Halloween in a museum came true? Nancy’s Musée des Beaux-Arts, transformed into a haunted mansion for the occasion, welcomes young and old alike for a chilling journey… Get dressed!

¿Y si su sueño de pasar Halloween en un museo se hiciera realidad? El Museo de Bellas Artes de Nancy, transformado para la ocasión en una mansión encantada, recibe a grandes y pequeños para un viaje escalofriante… ¡Vístete!

Was wäre, wenn Ihr Traum, Halloween in einem Museum zu verbringen, wahr werden würde? Das Musée des Beaux-Arts in Nancy, das für diesen Anlass in eine Spukvilla verwandelt wurde, empfängt Groß und Klein zu einer eisigen Reise … Auf zu den Kostümen!

Mise à jour le 2023-09-17 par DESTINATION NANCY