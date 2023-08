LIVRE SUR LA PLACE – EMMANUEL DE WARESQUIEL 3 Place Stanislas Nancy, 8 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Docteur en histoire, auteur d’une œuvre imposante sur la Révolution, l’Empire et la Restauration, Emmanuel de Waresquiel s’est lancé cette fois le défi d’écrire sur Jeanne du Barry, dernière maîtresse de Louis XV ! Après des années de recherches et d’enquête, il nous offre à lire une biographie passionnante sur cette femme du XIXe siècle : Jeanne du Barry intrigante, secrète, de toutes les contradictions et au destin hors norme.. Tout public

Vendredi 2023-09-08 18:00:00 fin : 2023-09-08 19:00:00. 0 EUR.

3 Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Emmanuel de Waresquiel, PhD in history and author of an impressive body of work on the Revolution, Empire and Restoration, has now taken up the challenge of writing about Jeanne du Barry, the last mistress of Louis XV! After years of research and investigation, he offers us a fascinating biography of this 19th-century woman: Jeanne du Barry, intriguing, secretive, full of contradictions and with an extraordinary destiny.

Emmanuel de Waresquiel, doctor en Historia y autor de una impresionante obra sobre la Revolución, el Imperio y la Restauración, ha aceptado ahora el reto de escribir sobre Jeanne du Barry, la última amante de Luis XV Tras años de investigación, ha elaborado una biografía fascinante de esta mujer del siglo XIX: Jeanne du Barry, intrigante, reservada, llena de contradicciones y con un destino extraordinario.

Emmanuel de Waresquiel, Doktor der Geschichte und Autor eines imposanten Werks über die Revolution, das Kaiserreich und die Restauration, hat sich dieses Mal der Herausforderung gestellt, über Jeanne du Barry, die letzte Mätresse Ludwigs XV. zu schreiben! Nach jahrelangen Recherchen und Nachforschungen legt er uns eine spannende Biografie über diese Frau des 19. Jahrhunderts vor: Jeanne du Barry, eine Intrigantin, eine Geheimnistuerin, eine Frau mit allen Widersprüchen und einem außergewöhnlichen Schicksal.

Mise à jour le 2023-08-25 par DESTINATION NANCY