PAYS DE RETZ EXPRESS – COURSE EN STOP 3 Place St Martin Cheix-en-Retz, 14 octobre 2023, Cheix-en-Retz.

Cheix-en-Retz,Loire-Atlantique

Une course en stop à travers le pays de Retz à la découverte de producteurs et du territoire ! 98 binômes mais 1 seule équipe gagnante !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 08:00:00. .

3 Place St Martin La Capitainerie

Cheix-en-Retz 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A hitchhiking race across the Pays de Retz to discover producers and the local area! 98 pairs but only 1 winning team!

Una carrera a dedo por el Pays de Retz para descubrir a los productores y el territorio 98 parejas, ¡pero sólo 1 equipo ganador!

Ein Rennen per Anhalter durch das Pays de Retz auf der Entdeckung von Produzenten und der Region! 98 Zweiergruppen, aber nur 1 Gewinnerteam!

