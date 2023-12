Retrouver le sens et le goût des sacrements : parcours d’un trimestre 3, place Saint-Thomas d’Aquin Paris Catégorie d’Évènement: Paris Retrouver le sens et le goût des sacrements : parcours d’un trimestre 3, place Saint-Thomas d’Aquin Paris, 9 janvier 2024, Paris. Retrouver le sens et le goût des sacrements : parcours d’un trimestre 9 janvier – 13 février 2024, les mardis 3, place Saint-Thomas d’Aquin 170 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T14:00:00+01:00 – 2024-01-09T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T20:00:00+01:00 – 2024-02-13T22:00:00+01:00 Ce parcours est animé par Frère Isaïa Gazzola, moine de l’abbaye de Lérins, théologien, enseignant à l’Institut Catholique de Paris.

« Isaia est chaleureux, trés humain, trés à l'écoute, il n'élude pas les questions qui gênent »

Pendant des générations, les sacrements ont rythmé la vie chrétienne de la naissance à la mort. Aujourd'hui, ils semblent avoir perdu de leur pertinence. Beaucoup de fidèles n'en ressentent plus le besoin. Alors, un sens à retrouver ? Ou un goût ?

Ce parcours revisite tous les sacrements ainsi que les funérailles chrétiennes. Il nous aide à revenir à l'essentiel en s'appuyant sur leur histoire, sur les rituels de leur célébration. Il se veut attentif aux problématiques ouvertes par les modes de vie contemporains (questions autour du mariage, de l'eucharistie…)

Le frère Isaïa, dont vous apprécierez la simplicité, la grande qualité d'écoute et l'érudition nous aidera à redonner de la saveur à ces gestes de Dieu, par lesquels il accompagne toute notre vie.

3, place Saint-Thomas d'Aquin
Paris 75007

