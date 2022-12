Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comment y croire ? 3, place Saint-Thomas d’Aquin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comment y croire ? 3, place Saint-Thomas d’Aquin, 9 janvier 2023, Paris. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comment y croire ? 9 janvier – 13 mars 2023, les lundis 3, place Saint-Thomas d’Aquin

170 euros

Un trimestre de cours : le lundi du 9 janvier au 20 mars, par ZOOM ou au CIF 3, place Saint-Thomas d’Aquin 3, place Saint-Thomas d’Aquin Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris 75007 Île-de-France Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comment y croire ? Le père Bernard Klasen, philosophe, spécialiste d’art sacré, est le directeur du CIF. Il nous invite à une rencontre avec le Christ. Que savons-nous du Jésus historique ? Comment tenir ensemble Jésus vrai Dieu et vrai homme ? Comment comprendre cette affirmation qu’il est “mort pour nous ” ? Et tant de questions qui se posent à celui qui veut comprendre sa foi en profondeur. Une grande place sera donnée dans ce cours aux images et à “l’intelligence sensible”.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-09T14:00:00+01:00

2023-03-13T22:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu 3, place Saint-Thomas d'Aquin Adresse 3, place Saint-Thomas d'Aquin Quartier Saint-Thomas-d'Aquin Ville Paris Age minimum 25 Age maximum 99 lieuville 3, place Saint-Thomas d'Aquin Paris

3, place Saint-Thomas d'Aquin Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comment y croire ? 3, place Saint-Thomas d’Aquin 2023-01-09 was last modified: by Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comment y croire ? 3, place Saint-Thomas d’Aquin 3, place Saint-Thomas d'Aquin 9 janvier 2023 3 Paris place Saint-Thomas d'Aquin Paris

Paris