Atelier de Gravure 3 Place Saint Louis Grignan, 16 septembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Découverte de la gravure avec Clothilde Staës. Gravez votre dessin sur plexi et imprimez-le à l’aide de la presse..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

3 Place Saint Louis Atelier – Musée de la typographie et du Livre

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover printmaking with Clothilde Staës. Engrave your design on Plexiglas and print it on the press.

Descubra el grabado con Clothilde Staës. Graba tu diseño en plexiglás e imprímelo con la prensa.

Entdeckung der Gravur mit Clothilde Staës. Gravieren Sie Ihre Zeichnung auf Plexiglas und drucken Sie sie mithilfe der Presse.

