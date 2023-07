Rencontres littéraires – Marie Barthelet 3 place Saint-Louis Grignan, 27 août 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Rencontre en présence de Marie Barthelet pour son livre Le jardin des Sangarde.

2023-08-27 18:30:00 fin : 2023-08-27 20:00:00. .

3 place Saint-Louis Colophon

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meeting with Marie Barthelet for her book Le jardin des Sangarde

Encuentro con Marie Barthelet para su libro Le jardin des Sangarde

Treffen in Anwesenheit von Marie Barthelet für ihr Buch Le jardin des Sangarde

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes