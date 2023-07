Exposition de Gravures 3 Place Saint Louis Grignan, 6 juillet 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Clothilde Staës et Matild Gros exposent leur belles gravures à Colophon cet été. Venez découvrir leur nouvelles œuvres dans leur expo « Cheval Totem ».

2023-07-06 fin : 2023-09-15 . .

3 Place Saint Louis Atelier Musée de la Typographie – Maison de l’Imprimeur

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Clothilde Staës and Matild Gros are exhibiting their beautiful prints at Colophon this summer. Come and discover their new works in their exhibition « Cheval Totem »

Clothilde Staës y Matild Gros exponen sus bellos grabados en Colophon este verano. Ven a descubrir sus nuevas obras en su exposición « Cheval Totem »

Clothilde Staës und Matild Gros stellen diesen Sommer ihre schönen Drucke in Colophon aus. Entdecken Sie ihre neuen Werke in ihrer Ausstellung « Cheval Totem »

