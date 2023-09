Journée Cucurbitacées 3 place Saint-Julien Treignat, 4 novembre 2023, Treignat.

Treignat,Allier

Organisée par l’Association des Retraités Treignatois Sympas RTS, cette journée promet d’être une expérience inoubliable pour toute la famille..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

3 place Saint-Julien Cour de l’école de Treignat

Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Association des Retraités Treignatois Sympas RTS, this day promises to be an unforgettable experience for the whole family.

Organizada por la Association des Retraités Treignatois Sympas RTS, esta jornada promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia.

Dieser Tag wird von der Association des Retraités Treignatois Sympas RTS organisiert und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie zu werden.

Mise à jour le 2023-09-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ