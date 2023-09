Conférence « De la Terre aux plus grandes structures de l’Univers » 3 Place Saint Joseph Barbentane, 24 octobre 2023, Barbentane.

Barbentane,Bouches-du-Rhône

Conférence « De la Terre aux plus grandes structures de l’Univers ».

Cycle de 4 conférences, proposée par Le Café des Sciences aux « Pieds Tanqués »..

2023-10-24 20:30:00 fin : 2023-10-24 . .

3 Place Saint Joseph Aux Pieds Tanqués

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference « From the Earth to the Universe?s greatest structures ».

Cycle of 4 lectures, offered by Le Café des Sciences aux Pieds Tanqués.

De la Tierra a las mayores estructuras del Universo ».

Ciclo de 4 conferencias impartidas por Le Café des Sciences en Les Pieds Tanqués.

Vortrag « Von der Erde zu den größten Strukturen des Universums ».

Vierteilige Vortragsreihe, angeboten von Le Café des Sciences aux « Pieds Tanqués ».

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence