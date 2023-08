Soirée Fantômes de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac, 31 octobre 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

La Forteresse de Polignac rouvrira ses portes le soir venu et les visiteurs la découvriront dans une ambiance plus mystérieuse que jamais, avec des animations inattendues, des surprises abominablement délicieuses et une ambiance d’enfer..

2023-10-31 17:30:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

3 place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Fortress of Polignac will reopen its doors in the evening and visitors will discover it in a more mysterious atmosphere than ever, with unexpected animations, delicious surprises and a hellish atmosphere.

La Fortaleza de Polignac reabrirá sus puertas por la noche, y los visitantes la descubrirán en un ambiente más misterioso que nunca, con animaciones inesperadas, deliciosas sorpresas y una atmósfera para morirse.

Die Festung von Polignac wird am Abend wieder ihre Tore öffnen und die Besucher werden sie in einer geheimnisvolleren Atmosphäre als je zuvor entdecken, mit unerwarteten Animationen, abgrundtief köstlichen Überraschungen und einer höllischen Stimmung.

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay