Journées européennes du patrimoine 3 place Princesse de Polignac Polignac, 16 septembre 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

Au programme :

Chasse au trésor familiale :

(à demander à la billetterie, supplément de 5 € par famille)

Jeux en bois médiévaux

A la découverte du jardin d’inspiration médiévale

Atelier couleurs au Moyen-âge

Atelier calligraphie.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

3 place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the program:

Family treasure hunt:

(ask at the ticket office, extra charge of 5 € per family)

Medieval wooden games

Discovery of the medieval garden

Colour workshop in the Middle Ages

Calligraphy workshop

En el programa:

Búsqueda del tesoro en familia :

(preguntar en taquilla, suplemento de 5? por familia)

Juegos medievales de madera

Descubrimiento del jardín medieval

Taller de colores en la Edad Media

Taller de caligrafía

Auf dem Programm stehen:

Familienschatzsuche :

(am Ticketschalter anzufordern, Zuschlag von 5 ? pro Familie)

Mittelalterliche Spiele aus Holz

Entdeckung des mittelalterlich inspirierten Gartens

Workshop Farben im Mittelalter

Kalligraphie-Workshop

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay