Spectacle « Les rapaces du donjon » 3 place Princesse de Polignac Polignac, 25 juillet 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

Spectacle de fauconnerie. Les fauconniers investissent la Forteresse de Polignac pour mettre en scène devant les visiteurs émerveillés un fabuleux spectacle de fauconnerie..

2023-07-25 19:30:00 fin : 2023-08-15 . EUR.

3 place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Falconry show. The falconers invest the Fortress of Polignac to stage a fabulous falconry show in front of the amazed visitors.

Espectáculo de cetrería. Los cetreros toman la Fortaleza de Polignac para ofrecer un fabuloso espectáculo de cetrería a los asombrados visitantes.

Show der Falknerei. Die Falkner erobern die Festung Polignac, um vor den Augen der staunenden Besucher eine fabelhafte Falknershow zu inszenieren.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay